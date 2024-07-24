Представлен комплект деталей BMW M Performance для нового M5

Обновки из каталога BMW M Performance Parts помогут немного улучшить весьма спорный дизайн седана BMW M5 седьмого поколения.

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Премьера «седьмого» BMW M5 состоялась в прошлом месяце, публика и пресса встретили его прохладно, критикуя за аляповатую визуально тяжёлую внешность, которую не спасают даже большие штатные колёса (20-дюймовые на передней оси 21-дюймовые на задней) и огромную по меркам спорткаров снаряженную массу — 2435 кг! Это самый тяжёлый BMW M5 в истории, по массе он превосходит большой рамный внедорожник Chevrolet Tahoe в базовой комплектации, над чем все уже изрядно посмеялись.

В избыточном весе нового BMW M5 виновата в основном plug-in гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового бензинового битурибомотора V8, её максимальная совокупная отдача — 727 л.с. и 1000 Нм, но доступна она, разумеется, лишь с заряженной тяговой батареей ёмкостью 22,1 кВт·ч (из них потребителю доступны 18,6 кВт·ч). На электротяге M5 может проехать до 69 км по циклу WLTP.

Если батарея разряжена, то тащить 2,5-тонную тушу придётся только двигателю V8, максимальная мощность которого со сменой поколений почему-то уменьшилась с 600 до 585 л.с. (у BMW M5 CS прошлого поколения было и вовсе 635 л.с.). До 100 км/ч новый BMW M5 с заряженной батареей разгоняется за 3,5 с (на 0,1 с медленнее предшественника), максимальная скорость с опциональным пакетом M Driver’s Package — 305 км/ч. Стоит новый BMW M5 в Германии от 144 000 евро.

Радикально улучшить облик «седьмого» BMW M5 вряд ли сможет даже рестайлинг, но сделать его чуть более удобоваримым способны свежеподготовленные обновки из каталога BMW M Performance Parts. В частности там можно найти альтернативный аэродинамический углепластиковый обвес кузова с передним двухсекционным сплиттером, более развитым задним диффузором, новым спойлером на крышке багажника, расширенными порогами, новыми корпусами зеркал и новой накладкой на спутниковую антенну-плавничок на крыше.

Также в каталоге BMW M Performance для нового M5 предусмотрены новые насадки на выхлопные патрубки из карбона и титана, износоустойчивые декоративные наклейки цвета Frozen Black для боковин, новый дизайн колёсных дисков, углепластиковая крышка топливного бака, новые брендированные коврики для салона с контрастной прострочкой, брендированные чехлы для шин, изящный кожаный чехольчик для ключа и другие приятные мелочи.

Добавим, что позже новый BMW M5 будет предложен также в кузове универсал (Touring), а затем, вероятно, можно ожидать более мощные версии M5 Competition и M5 CS.