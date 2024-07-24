РФПИ с партнерами привлекли инвесторов из Китая в проект электромобиля "Атом"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), международная корпорация XY Group и АО "Кама", реализующее проект производства российского электромобиля "Атом", договорились о привлечении китайских инвесторов в проект, а также возможной локализации производства в Китае. Об этом говорится в сообщении фонда.

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"Партнерство предусматривает возможность продвижения электромобиля "Атом" на китайском рынке, поиск промышленных площадок и мощностей для локализации производства "Атома" в Харбине. В мае текущего года РФПИ открыл представительство в Харбине, одной из ключевых задач которого является промышленная кооперация и продвижение российских компаний на китайском рынке", - рассказали в фонде.



В рамках соглашения между РФПИ, XY Group и АО "Кама" планируется также создание совместного центра исследований и разработок в Китае. О намерении РФПИ осуществить инвестиции в "Атом" генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев сообщил в мае 2024 года. Тогда же он заявил о планах по привлечению китайских партнеров в проект электромобиля. В июне РФПИ объявил об инвестициях в размере 2 млрд рублей.

Разработка электромобиля "Атом" осуществляется на первой отечественной платформе для электромобилей при технологической поддержке ведущих игроков отечественной автомобильной и IT-индустрии. Сейчас проект объединяет более 1 тыс. специалистов с опытом работы в крупнейших российских и международных компаниях. Уже на этапе разработки "Атом" вызвал большой интерес как у частных лиц, так и у бизнеса (таксопарки, каршеринг, доставка). На электромобиль получено уже более 105 тыс. предзаказов.

"Соглашение между РФПИ, XY Group и АО "Кама" соответствует сразу нескольким направлениям инвестиционной стратегии РФПИ. Прежде всего, локализация производства электромобиля "Атом" в Китае поддерживает выход российской компании на глобальный уровень, что для фонда как инвестора проекта является одним из ключевых приоритетов", - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.



Партнерство с XY Group также откроет дополнительные технологические возможности для проекта и в перспективе даст "Атому" доступ к крупнейшему мировому автомобильному рынку, добавил он.