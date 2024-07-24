Известна дата премьеры российского спорткара Rossa LM GT

На старт третьего этапа REC на автодроме Игора Драйв выйдут более 40 автомобилей.

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27 июля на автодроме Игора Драйв под Санкт-Петербургом состоится третий этап Российской серии гонок на выносливость (REC). Гонка станет центральной не только по положению в календаре, знаменовав собой экватор чемпионата, но и по своему историческому значению для национального автоспорта: на старте четырехчасового марафона ожидается около сорока пяти экипажей.

В отечественных гонках на выносливость такого еще не было. В гонке примут участие экипажи на самой разнообразной технике – от модифицированных машин класса GT Light, где представлены «кузова» от Mazda 3 до Mini Cooper, и относительно простых по своей конструкции отечественных Shortcut, до мощных автомобилей GT и стремительных спортпрототипов. Главной премьерой этапа можно назвать дебют нового отечественного спорткара Rossa LM GT.

Машина со среднемоторной компоновкой мотора и карбоновым монококом собрана в России, а теперь дебютирует в гонке. За ее рулем выступит пилот и руководитель команды G-Drive Rossa Racing, чемпион и победитель множества международных соревнований по гонкам на выносливость Роман Русинов, буквально на днях отпраздновавший победу в ралли-рейде «Шелковый путь». «Всю свою карьеру я выступал на гоночных машинах зарубежного производства, но при этом активно участвовал в процессе их доводки и совершенствования. Этот опыт очень помог мне в постройке гоночного автомобиля, который впервые выйдет на старт на этапе REC в рамках фестиваля GARAGE FEST. За несколько лет это мероприятие превратилось в очень важное событие дляроссийского автоспорта. Выставить на старт марафона наш абсолютно новый автомобиль – это серьезный вызов. До гонки остается совсем немного времени, но, уверен, что у нас все получится, и Rossa GT LM станет настоящем украшением GARAGE FEST», – сказал Роман Русинов, пилот и директор проекта G-Drive Rossa Racing. Впервые в российских соревнованиях выступит Aston Martin Vantage GT4. Британский спорткар в дополнение к Mercedes-AMG выставит команда Yadro Motorsport, выигравшая предыдущий этап REC на Moscow Raceway.

Команда Кэпитал Рэйсинг Тим, в упорной и драматичной борьбе с G-Drive Racing одержавшая победу в прошлогоднем марафоне на автодроме Игора Драйв, выставит на Игора Драйв два экипажа на Mercedes AMG двух разных классов – GT Pro и GT (автомобили GT 3 и GT4). Конечно, на старт снова выйдет любимица публики Marussia GT. Команда IYengineering & Mospolytech рассчитывает на дальнейший прогресс с техническими обновлениями машины, которые неплохо себя показали на предыдущем этапе. Ожидается обещанное в начале сезона увеличение количества участников в самом быстром классе прототипов CN Pro: на этап заявлено три французских Ligier, победившая в первой гонке сезона английская Norma, а также примкнувший к ним Mitjet. Противостояние стремительных прототипов с мощными автомобилями GT3 снова должно стать главной интригой марафона в борьбе за победу в абсолютном зачёте.

Впрочем, упорная и бескомпромиссная борьба ожидается во всех классах. По демографии этапа стоит отметить, что в отечественных гонках на выносливость преобладают московские команды, также представлен экипаж из Новороссийска ARENA Racing Team, и на третьем этапе серии заметно прибавится экипажей из Санкт Петербурга. В списках участников и полюбившийся зрителям мощный Chevrolet Corvette №15 команды Thug Ranch.

Среди участников серии, помимо именитого Романа Русинова, стоит отметить российских пилотов, неоднократно участвовавших и поднимавшиеся на подиум международных серий «длинных» гонок: Денис Ременяко, Ринат Салихов, Марат Хайров и другие. «На предстоящем этапе нам предстоит столкнуться с вызовом, когда экипажей больше, чем боксов на трассе. Эту задачу вынуждены решать организаторы самых престижных и популярных марафонов планеты – и в этом смысле для нас почётно оказаться в схожем положении. Конечно, нам ещё далеко до '24 часов Нюрбургринга', где организаторы размещают в каждом боксе по четыре экипажа.

Но на Игора Драйв экипажей ожидается в два с лишним раза больше, чем боксов на автодроме, а количество участников уже приблизилось к лимиту трассы в сорок восемь машин на стартовой решетке», – отметил учредитель Российской серии гонок на выносливость Игорь Ермилин. Предстоящая гонка станет настоящим вызовом для ее участников, а зрителям гарантирует красивое, яркое и захватывающее действо на протяжении всех четырех часов марафона. Это будет по-настоящему большая гонка! Старт – 27 июля в 15:00.