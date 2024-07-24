Кроссовер EXLANTIX ET от Chery теперь доступен к заказу в России

EXLANTIX объявил о расширении модельного ряда в России. По словам директора бренда в России Гу Шуай, постоянный анализ российского авторынка позволяет понимать потребности различных категорий потенциальных клиентов.

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В России большой популярностью пользуются кроссоверы, именно поэтому новая модель EXLANTIX ET не останется незамеченной, уверен глава российского представительства. Автомобиль отлично подойдет тем, кто ценит сочетание премиального комфорта SUV и инновационных технологий.

Обе модели бренда сконструированы на современной платформе E0X, что гарантирует высокие стандарты безопасности, оснащённости и комфорта. Полноразмерный кроссовер EXLANTIX ET имеет длину 4955 миллиметров, ширину 1975 миллиметров, колёсную базу 3000 миллиметров.

Также EXLANTIX продолжает формирование официальной дилерской сети во всех федеральных округах страны с широким спектром услуг для своих клиентов — от продаж и технического обслуживания до помощи в установке зарядных станций в частных домах.