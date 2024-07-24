Новая Toyota Corolla появится в 2026 году и сможет проехать более 2100 км

Издание Best Car опубликовало информацию о новом, тринадцатом поколении Toyota Corolla. Модель получит долгожданную PHEV-версию и будет по-прежнему представлена седаном, универсалом и пятидверным хэтчбеком.

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Ожидается, что "Королла" обзаведется новым бензиновым ДВС объёмом 1.5 литра мощностью 130 л.с. Он же станет основой для HEV-версии, где его отдача окажется на уровне 100 л.с. Также у двигателя будет турбированная модификация, по характеристикам соответствующая мотору объёмом 2.5 литра, - её отдача может составить 180 л.с.

Издание отмечает, что у Corolla нового поколения будет подзаряжаемая гибридная трансмиссия, но для этого Toyota должна повысить тепловой КПД своего двигателя, который в настоящее время составляет 41%. В качестве ориентира заявлена установка китайского концерна BYD, в которой ДВС имеет КПД 46,06%, благодаря чему запас хода составляет впечатляющие 2100 км, а расход топлива - около трёх литров на 100 км.

Ранее "РГ" рассказывала, что Toyota объединилась с Mazda и Subaru для создания нового поколения двигателей.