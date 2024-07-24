GM и Ford вместо электромобилей планируют выпускать больше пикапов с ДВС

Американский концерн General Motors объявил об очередной задержке запуска своего нового завода по производству «зелёных» грузовиков, который расположен в Детройте.

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Немало мировых автопроизводителей активно «влились» в эру тотальной электрификации и создали стратегии развития, предусматривающие полный отказ от машин с двигателями внутреннего сгорания в сравнительно сжатые сроки. На эти решения повлияли более суровые экологические нормы, принимаемые в разных странах по всему миру. Однако реализации амбициозных планов помешало главное – невысокий, то есть не соответствующий ожиданиям производителей спрос на «батарейные» машины.

Ранее мы уже сообщали о том, что некоторым компаниям пришлось пересмотреть свои стратегии. Об изменениях, в частности, уже заявили в Volkswagen (концерну ранее пришлось временно остановить свои заводы, выпускающие «зелёные» модели), кроме того, корректировки внесли Toyota, Renault, Mercedes-Benz, Stellantis, Cadillac, Audi; а ещё свой план по Европе пересмотрел Ford.

Помимо этого, Форд внёс изменения в стратегию развития на североамериканском рынке. В частности, производитель пока отложил планы по выпуску полностью электрических SUV на заводе, который находится в Оквилле (Онтарио, Канада): речь шла о «зелёных» Ford Explorer и Lincoln Aviator. Вместо них на конвейер этой площадки встанут большие пикапы Super Duty так называемой «старой школы».

Согласно информации New York Times, производство электромобилей на канадском заводе было отложено до 2027 года. На его модернизацию Форд потратил 3 млрд долларов. По словам генерального директора Ford Джима Фарли, на сегодняшний день электромобили остаются дорогими в производстве и их «трудно продавать», в отличие от грузовиков Super Duty, которые имеют высокую рентабельность и пользуются устойчивым спросом.

Как сообщает Bloomberg, с очередным заявлением, касающимся пересмотра планов по «озеленению», выступили в General Motors. Руководство концерна решило второй раз отложить старт выпуска электромобилей на своём сборочном заводе Orion в Детройте, где по плану должен собираться Chevrolet Silverado EV (полностью «зелёный» грузовик дебютировал ещё в начале 2022 года).

Напомним, изначально предполагалось, что выпуск «электропикапов» стартует в конце 2023 года, теперь в GM решили наладить серийное производство этой новинки не раньше середины 2026-го. Это означает, что производитель не достигнет ранее поставленной цели – выпуск 1 млн электромобилей к концу 2025 года (об этом ранее заявляла глава концерна Мэри Барра).

Стоит отметить, что в Европе Ford решил предлагать клиентам «широкий ассортимент гибридов» до того момента, пока у поклонников бренда не проснётся достаточный интерес к электромобилям (при этом уже представленные «электрички» останутся на старосветском рынке).