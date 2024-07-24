Подержанный электрокар Xiaomi продают дороже нового

Xiaomi SU7 с пробегом стоит в Китае дороже нового. Китайские СМИ связывают это с дефицитом электроседанов, за которыми сразу после премьеры выстроилась огромная очередь. Кроме того, особо желанным стал SU7 в «приветственном» исполнении Founders Edition, которое было выпущено на старте тиражом, ограниченным пятью тысячами экземпляров.

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На китайских классифайдах Xiaomi SU7 в версии Max с пробегом от 600 до 1900 километров километров предлагают за 335-343 тысячи юаней (около четырех миллионов рублей). В то же время новый SU7 Max оценивается производителем в 299 900 юаней — около 3,6 миллиона рублей.

Впрочем, вполне вероятно, что подержанные SU7 относятся к Founders Edition. Ее особенности — салон, обитый кожей «наппа», аудиосистема с 25 динамиками и холодильник.

Китайский блогер, который заметил тенденцию, в итоге продал свой SU7 за 280 000 юаней, или 3,4 миллиона рублей. Он успел наездить 3600 километров, а также попасть в небольшое ДТП, чем и объясняется относительно невысокая цена. Впрочем, он отметил, что никогда не встречался со столь высокой остаточной стоимостью автомобиля.

В России из-за потрясений последних лет высокая остаточная цена перестала быть редкостью. По подсчетам «Автостата», лидер по этому показателю среди отечественных машин — Lada Largus, который стоит дороже почти на 70 процентов спустя четыре года после покупки. Второе место заняла Granta, третье — Vesta.