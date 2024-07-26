Кроссовер Skywell ET5 подорожал с начала продаж

Skywell ET5 стал дороже на 100 тыс. рублей со старта продаж в России.

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Кроссовер Skywell ET5, продажи которого в России стартовали в декабре 2022 года, стал дороже на 100 тыс. руб. во всех версиях, доступных на отечественном рынке. Сейчас ET5 в базовой для России комплектации Comfort стоит 4 580 000 руб., а машина в версии Luxury стоит 5 080 000 руб.

Также у автомобиля появилась новая более дорогая версия для России – Luxury+ по цене от 5 150 000 руб. В декабре 2022 года, когда автомобиль только появился в продаже, он был доступен в комплектациях Comfort и Luxury, а его стоимость стартовала от 4 480 000 руб., CS35 Plus в комплектации Premium стоил 4 980 000 руб. Автомобиль во всех модификациях подорожал на 100 тыс. руб.