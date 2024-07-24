Под Санкт-Петербургом пройдет автомобильный фестиваль скорости, музыки и драйва

Уже в эти выходные, 27 и 28 июля на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом вновь пройдет Garage Fest — фестиваль скорости, музыки и драйва. Гостей ждут развлечения на любой вкус: кольцевые гонки на выносливость, дрифт, студенческие соревнования, выставка классических автомобилей, лекторий и концерт известных российских музыкантов. И мы с вами увидимся там.

© Motor.ru

Ежегодный Garage Fest сравнительно молод: в ближайшие выходные он пройдет всего в третий раз. Но это не мешает ему быть крупнейшим автомобильным фестивалем страны. Целые выходные автоспорта, янгтаймеров и классики, музыкальных выступлений и паблик-токов об автомобильной культуре. Да, мы не очень любим угловатое слово «паблик-ток», но формат действительно выходит за пределы обычных лекций, ведь на сцене всегда разворачивается живое обсуждение, а зрители могут задавать спикерам вопросы.

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

Авторы «Мотора» примут во всём этом прямое участие: Михаил Конончук проведет несколько экскурсий по экспозиции классических автомобилей и выступит модератором лектория, в аналогичной роли выступит Антон Ширяев. Среди спикеров — Андрей Моторов и Алексей Сулима. Кстати, эти двое приедут на «Игору Драйв» прямо из Москвы, в рамках классического Garage Rally на 40-летнем автомобиле (подробности — в своё время).

© Garage Fest/Росгонки

Так что когда будете разглядывать классику и янгтаймеры в экспозиции «Автокультуры», знайте: десятки машин прибыли в Ленинградскую область не на автовозах, а приехали своим ходом из Москвы. Лекторий будет располагаться как раз среди этой экспозиции, а спикерами будут Сергей Знаемский, Глеб Рачко, Никита Муравин, Игорь Асанов, Сергей Кабаргин… Выступления будут идти и в субботу, и в воскресенье. Общая тема в этом году — автомобили в массовой культуре (кино, музыка, реклама).

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

Кроме того, в рамках уикенда пройдут сразу три престижных соревнования. Один из них — этап российской серии гонок на выносливость REC: 4 часа «Игора Драйв». Это старейший в России чемпионат по гонкам на выносливость, в котором в разные годы участвовали звезды отечественного и мирового автоспорта. В этом же году гонка станет не только центральным событием спортивного календаря и экватором чемпионата, но и поставит целый ряд рекордов.

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

Во-первых, на старт четырёхчасового марафона выйдут около сорока пяти экипажей, чего в отечественных гонках на выносливость ещё не было. Во-вторых, во время гонки зрители увидят самую разнообразную технику — от модифицированных машин класса GT Light, где представлены «кузова» от Mazda 3 до Mini Cooper, и относительно простых по своей конструкции отечественных Shortcut, до мощных автомобилей класса GT и даже прототипов.

За зрелищными гоночными заездами можно будет понаблюдать на межрегиональном соревновании по дрифту RDS Europe, в котором выступают профессиональные спортсмены со всех уголков России как в личном, так и в командном зачётах. Ожидается, что в соревновании примут участие более 40 пилотов и около десятка команд, среди которых фанаты управляемого заноса встретят и несколько представителей главного чемпионата страны по дрифту — Гран-При Российской Дрифт Серии.

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

Добавит драйва уик-энду четвертый этап Classic Touring — международной многоэтапной серии по кольцевым гонкам на классических автомобилях. Во время фестиваля на автодроме можно будет увидеть восемь ярких гоночных заездов отечественной и зарубежной классики, где выступят знаменитые автомобили «Жигули», «Москвич», ИЖ и «Волга», а также легенды зарубежного автопрома и спортпрототипы. Ожидается, что в гонке примут участие свыше 80 пилотов. Classic Touring — это как всегда уникальная возможность увидеть борьбу пилотов, представляющих разные поколения гонщиков, у каждого из которых свой стиль вождения, опыт и навыки.

Во время Garage Fest также пройдет Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент», в котором команды учащихся лучших вузов страны и зарубежья покажут возможности построенных ими гоночных автомобилей и электромобилей. Ожидается, что участие примет 17 команд и более 200 участников из России, Казахстана, Китая, Индии и Турции.

© Garage Fest/Росгонки

В рамках фестиваля у каждого зрителя будет возможность рассмотреть уникальные драгстеры и промоды, которые принимают участие в чемпионате России по дрэг-рейсингу RDRC. Вблизи можно будет рассмотреть автомобили мощностью до 4500 л.с., а также увидеть, услышать и прочувствовать их мощь в ходе демонстрационных заездов.

© Garage Fest/Росгонки

Ежедневно Garage Fest будет завершать музыкальный концерт. Среди исполнителей —Zoloto, поп-рэп-дуэт HammAli&Navai, а хедлайнером фестиваля станут Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы».

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

© Garage Fest/Росгонки

Также всех участников фестиваля будут ждать многочисленные площадки с мастер-классами, аниматорами, фотозонами, дрифт-такси и картингом.

Билеты на Garage Fest «Игора Драйв» и подробная информация — на сайте. Для детей от 7 до 13 лет включительно предусмотрены детские билеты, а тех, кому еще не исполнилось семь, пропустят бесплатно.