Путин поручил реконструировать Ярославское шоссе

Путин поручил повысить пропускную способность Ярославского шоссе. Президент России поручил кабмину проработать вопрос повышения пропускной способности трассы М-8 «Холмогоры», а также приведение автодороги в нормативное состояние. Срок предоставления предложений — до 1 декабря 2024 года.

© Quto.ru

«Правительству принять решения, направленные на повышение пропускной способности автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" и приведение этой автомобильной дороги в нормативное состояние», — говорится в поручении Путина.



Отмечается, что особое внимание следует уделить расширению транспортной артерии с двух до четырёх полос движения на отрезке со 115 по 135 км, а также «приоритетное приведение в нормативное состояние наиболее загруженных и опасных участков этой автомобильной дороги» от 146 до 202 км.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а решения должны быть предоставлены в срок до 1 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что самой популярной дорогой в России оказалась М-4 «Дон». «Автодор» назвал российские трассы, на которых уже зафиксирован рост трафика. В июле и августе российские дороги традиционно становятся самыми загруженными. Так, самой популярной летней трассой стала М-4 «Дон», ведущая к Чёрному морю. В пик сезона трафик на ней возрастает на 300%. В августе по сравнению с февралём загруженность на М-4 увеличивается в 6 раз.