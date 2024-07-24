Эксперты объяснили, почему немецкий автопром разваливается
В Германии зафиксировали спад темпов производства в автопроме. Об этом сообщил портал "Автовзгляд", изучивший отчет авторитетного европейского агентства CreditReform.
Эксперты предполагают, что общее падение темпов экономического роста вскоре превысит показатели трехлетней давности, когда серьезный удар по экономике нанесла пандемия коронавируса. Не исключено, что это приведет к глобальным сокращениям рабочих мест, остановкам производств и тотальной заморозке перспективных проектов.
Автогигант Volkswagen, в который входят многие бренды, уже заявил об оптимизации бизнеса, сокращении продуктовых линеек, кадров и заработных плат. Mercedes-Benz также урезал модельный ряд, отказался от ряда производств и многообещающих автопроектов.
Одна из причин - значительно увеличившиеся цены на энергоносители после введения санкций со стороны России и лоббирование масштабной электрификации автотранспорта.
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