Эксперты объяснили, почему немецкий автопром разваливается

В Германии зафиксировали спад темпов производства в автопроме. Об этом сообщил портал "Автовзгляд", изучивший отчет авторитетного европейского агентства CreditReform.

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Эксперты предполагают, что общее падение темпов экономического роста вскоре превысит показатели трехлетней давности, когда серьезный удар по экономике нанесла пандемия коронавируса. Не исключено, что это приведет к глобальным сокращениям рабочих мест, остановкам производств и тотальной заморозке перспективных проектов.

Автогигант Volkswagen, в который входят многие бренды, уже заявил об оптимизации бизнеса, сокращении продуктовых линеек, кадров и заработных плат. Mercedes-Benz также урезал модельный ряд, отказался от ряда производств и многообещающих автопроектов.

Одна из причин - значительно увеличившиеся цены на энергоносители после введения санкций со стороны России и лоббирование масштабной электрификации автотранспорта.

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