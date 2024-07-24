Жителей некоторых регионов России освободят от уплаты транспортного налога

В Госдуме хотят отменить транспортный налог для жителей новых регионов России.

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Жителей новых регионов России предлагают освободить от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы внесла группа депутатов от КПРФ во главе с главой фракции Геннадием Зюгановым. Речь идет о внесении изменений в Налоговый кодекс для отмены налога для граждан с одного автомобиля, зарегистрированного в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

В свое время введению транспортного налога предшествовала необходимость решить проблемы с денежными средствами для финансирования развития дорожной инфраструктуры. В настоящее время благодаря законодательным изменениям дорожный фонд пополняется за счет другого источника.

Средства поступают из отчислений с каждого проданного литра топлива (9 рублей). Если Госдума одобрит проект закона, он вступит в силу через месяц после официальной публикации текста, но не раньше первого числа очередного налогового периода.