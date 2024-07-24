В России появится новый электрокар российской сборки

На фоне локализации производства легковых автомобилей на территории нашей страны, появляется все большое новых моделей транспортных средств, сборка которых налажена в России.

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Так, в недавнем времени появилась информация о том, что «Автотор» в ближайшее время даст старт производству новой модели кроссовера «АмберАвто А3», который будет оснащаться электрическим мотором. «АмберАвто А3» станет третьей моделью в модельном ряду производителя.

В настоящее время нет точных и подробных характеристик новой модели «АмберАвто А3», но судя по опубликованным изображениям, новинка будет выпускаться в кузове кроссовер и будет полностью адаптирована для российских условий эксплуатации.

Первой моделью «АмберАвто» стала модель А5, габариты которой составляют в длину - 4 675 мм, в ширину – 1 835 мм, в высоту – 1 480 мм, колесная база – 2 750 мм. В качестве силовой установки А5 комплектуется электродвигателем, мощность которого составляет 160 лошадиных сил, при этом запас хода заявлен производителем в 520 километров пути.

Стоимость «АмберАвто А5» от 3 399 900 рублей. При сдаче старого автомобиля по программе трейд-ин, с учетом того, что он оснащен двигателем внутреннего сгорания, производитель предоставляет скидку в размере 300 000 рублей за счет действия госпрограммы. Подобная акция скорее всего будет действовать и при приобретении новой модели «АмберАвто А3». Данная программа нацелена на популяризацию автомобилей, оснащенных электрическим мотором и увеличение числа продаж транспортных средств марки.

Точная дата появления модели «АмберАвто А3» в дилерских центрах не сообщается, также и не называется стоимость. Но уже известно точно, автомобиль имеет все шансы стать лидером продаж в сегменте электрокаров.