Белорусские родзічы: что нужно знать о кроссоверах Belgee

Ровно год назад, в конце июля 2023-го, в Беларуси запустили производство автомобилей под новой отечественной легковой маркой Belgee. Над именем долго думать не пришлось — бренд назвали так же, как и завод, где эти машины и собирают. «БелДжи», «подружившийся» с китайцами задолго до того, как это стало мейнстримом, с 2017 года выпускает модели Geely, которыми обеспечивает как локальный рынок, так и Россию. Собственно, две из них и получили шильдики с B и G — это дорестайлинговый Сoolray и Atlas Pro. Им выдали «белорусские паспорта» с новыми именами Belgee X50 и Belgee X70 соответственно, и продают в том числе в России. Ну, как говорят белорусы, «маё шанаванне!» («Мое почтение!»).

Расставим сразу все точки над B и G. Бренды Geely и Belgee позиционируются как отдельные, у каждого своя дилерская сеть, по крайне мере теперь. Автомобили Geely для России поставляются из Китая, в том числе и седан Emgrand, а «БелДжи» собирает для нас только X50 и X70. На этом моменте стоит напомнить, что кроссовер Belgee X50 белорусской сборки представлен на российском рынке с осени прошлого года, и до недавнего времени он продавался в автосалонах Geely параллельно с Coolray. Сейчас путаницы уже нет: Geely отдельно, Belgee отдельно, при этом сервисная сеть единая. Проще говоря, Belgee для Geely эдакий белорусский родзіч («родственник»).

Производство Belgee X50 и X70

Коротко напомним историю завода «БелДжи». Она началась еще в 2011 году — тогда было создано СЗАО «БелДжи». Сборку автомобилей запустили в 2013-м на мощностях борисовского предприятия «Автогидроусилитель», а в 2017-м заработал завод по производству автомобилей по полному циклу, каким мы его знаем сейчас. В нам три цеха: сварка, сборка и окраска, а штат по состоянию на сегодняшний день насчитывает 1,7 тысячи человек. До пандемии «БелДжи» выпускал Atlas (еще без приставки Pro), Emgrand X7 и Emgrand 7, причем большая часть машин предназначалась для российского рынка. Позже белорусы получили лицензию на выпуск Coolray и Atlas Pro, а в 2024-м на конвейер встал и Emgrand, который собирают крупноузловым методом. Причем последний в Россию не поставляют, так как к нам Эмгранды едут из Китая.

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

Сейчас мощности завода загружены автомобилями Belgee. Собственный автомобильный бренд появился у завода ровно год назад: прошлым летом был оформлен патент на эмблему, которая формой повторяет «щит» Geely, но вместо секций в нем заключены буквы B и G. Тогда же зарегистрировали и графическое написание Belgee — используется тот же шрифт, что и у Geely.

Первенец Belgee, кроссовер X50, встал на конвейер 24 июля 2023 года. Выбор Сoolray объясняется просто: во-первых, на тот момент это была самая востребованная модель Geely в России и Беларуси, во-вторых, вот-вот должны были начаться продажи нового Сoolray с другим дизайном и мотором, и у «БелДжи» появилась возможность сохранить в гамме прежний, уже зарекомендовавший себя Кулрей. В разговоре с «Мотором» генеральный директор «БелДжи» Геннадий Свидерский рассказал, что Belgee X50 (как и X70) останется с нами как минимум до конца 2028 года, то есть жизненный цикл модели удалось продлить на несколько лет.

Вместо Geely: как белорусы собирают автомобили новой марки Belgee

Обновленный Geely Coolray — не просто рестайлинг?

Тест компактного кроссовера Geely Coolray

На этом моменте нельзя не отметить рациональный подход белорусов к предоставленной им возможности развития собственной легковой (что важно!) марки. По словам Свидерского, глобальная задача — создание отечественного легкового автомобиля, и с появлением Belgee началась плавная подготовка рынка к этому событию. Завод получил определенную долю свободы, возможность принимать технические решения и проводить испытания, при этом на предприятии по-прежнему приняты стандарты Geely, которые та в свою очередь позаимствовала у Volvo.

Сейчас приоритет отдается эффективности и наработке компетенций, которые в дальнейшем будут использоваться при разработке национального автомобиля. «Гигантские самосвалы и карьерную технику мы выпускать умеем, а своих наработок в области легкового автомобилестроения пока что нет, и набирать компетенцию можно только на конкретных задачах», — неоднократно говорил Свидерский в интервью и повторил нам в рамках посещения завода.

Хороший пример его слов — проект электрического кроссовера с рабочим названием eX50. Это, как можно догадаться, электрический X50, он же «первый белорусский электромобиль». Электрокросс оснащен литий-ионной батареей с ячейками корейского производства, при этом все компоненты электропривода — белорусские. В проекте участвуют завод «Измеритель» и ОАО «Интеграл», а также предприятие по выпуску электромоторов ОАО «Могилевлифтмаш», которое производит тяговые двигатели для пассажирского и грузового транспорта. В течение 2024 планирует собрать опытную партию eX50, за этим последует сертификация, а потом и запуск производства.

Belgee X50

Но вернемся к обычному X50. Это, несомненно, бестселлер и главный драйвер продаж марки Belgee, который в России от месяца к месяцу входит в топ-10 самых продаваемых автомобилей. Модель по объемам реализации сопоставима с Lada Niva Travel и всего на несколько сотен экземпляров отстает от Geely Monjaro (данные «Автостата» за июнь и первую половину 2024 года). На «БелДжи» расстановку сил отлично понимают, и потому объемы производства X50 значительно больше, чем «старшего» X70.

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

Итак, каким получился Belgee X50? Самый простой, честный и короткий ответ на этот вопрос — «да как Coolray». Ведь разница между этими моделями лишь в шильдиках, а в остальном это все тот же хорошо знакомый нам Кулрей, тот самый, на котором может прокатиться каждый, арендовав его в каршеринге (по крайней мере в Москве). В нем все также много дури для столь компактного и легкого автомобиля — под капотом «турботройка» 1.5 мощностью 150 лошадиных сил, которая работает в связке с «роботом», которого, как отметил Свидерский, «мы наконец-то перестали бояться». Но скорее уж мы перестали придираться к врожденным особенностям преселективной трансмиссии, которые если и проявляются, то только при езде в городском режиме.

На родном для Belgee X50 языке про него можно сказать «рэзвы як заяк!» («резвый как заяц»): кросс бодро ускоряется с хода, что ни раз было проверено на белорусских дорогах при обгоне тихоходов. В заявленные производителем 8,4 секунды от нуля до «сотни» тоже охотно верится, да и вообще после первых 50 километров вне города нет-нет да и задумаешься, а действительно ли «турботройку» дефорсировали с китайских 177 сил до налоговыгодных в России 150?...

Титаны каршеринга: Haval Jolion против Geely Coolray

Сколь бы дурацкой не казалась фраза «топ за свои деньги», но именно она приходит на ум, когда едешь на X50. По состоянию на конец июля модель доступна в трех комплектациях, базовой Active за 2 290 990 рублей (1 970 990 со скидками), «средней» Style за 2 400 990 рублей (2 080 990 рублей) и топовой Prestige за 2 500 990 рублей (2 180 990 рублей). В том же ценовом сегменте выступают вышедший недавно на рынок GAC GS3 (2 299 000-2 649 000 без скидок) и Chery Tiggo 4 Pro (2 120 000-2 640 000 рублей).

© Belgee

Belgee X70

Так вот если X50 — это заяц, то X70 — это один из символов Беларуси — бусел («аист»), коих видели за эту поездку огромное множество. Крупные, неторопливые, спокойные, символизирующие семью и опеку. «Семидесятому» не за чем спешить, у кроссовера в запасе еще несколько лет на конвейере, да и смысла соперничать с резвым «младшим братом» смысла нет. Он берет другим — экономичностью.

Как и оригинальный Atlas Pro, он предлагается с технологией «мягкого» гибрида: такой кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 лошадиных сил, дополненным электрической надстройкой. Система 48V EMS (Electric Motor Synergy) состоит из стартер-генератора, конвертера и литий-ионной батареи. Заряжается батарея при торможении — происходит рекуперация и кинетическая энергия преобразуется в электричество.

48V EMS вступает в дело в тот момент, когда ДВС нужно подсобить, например, при разгоне — установка такого типа дает дополнительные 50 Нм в диапазоне 1500-4000 об/мин, компенсирует эффект турбоямы и обеспечивает до 15 процентов экономии топлива. «По паспорту» гибридный X70 расходует 6,8 литра на 100 километров в смешанном цикле, однако более реалистичная цифра — около восьми литров, что, в целом, тоже неплохо.

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

На тесте был гибридный полноприводный Belgee X70 в средней комплектации. И у него ровно две проблемы — шум в салоне (что, к сожалению, от уровня оснащения не зависит) и аудиосистема. Да, звук — это определенно не лучшая черта и уж точно не конкурентное преимущество этого кроссовера (как, впрочем, и оригинального Geely Atlas Pro). Если слушать всю дорогу самую популярную в Беларуси радиостанцию «Рокс», то этого можно и не заметить, но ценителям качественного объемного звучания в этом автомобиле лучше музыку не включать. С другой стороны, это автомобиль, а не наушники. К тому же, звук — общая беда большинства «китайцев», особенно в этом ценовом сегменте.

Ну и раз упомянули цены. Belgee X70 вышел на российский рынок со стартовой ценой 2 149 990 рублей. Для сравнения, Geely Atlas Pro чуть дороже — он стоит от 2 763 990 рублей и 2 233 990 рублей с учетом всех выгод. А вот в родной Беларуси «семидесятый» дешевле — от 77 640 белорусских рублей, что эквивалентно двум миллионам рублей.

Национальному белорусскому бренду Belgee и двум его моделям можно только пожелать ўдачы («удачи»), хотя ни X50, ни X70 она, кажется, особо не нужна. Сложилась уникальная ситуация, когда оба кроссовера зарекомендовали себя на рынке за годы до того, как вышли на него под новыми именами, ну а «БелДжи» получил в свой портфель проверенные временем и востребованные автомобили. На руку им может сыграть и консервативный дизайн — ведь далеко не всем по душе современные «китайцы», которые порой больше походят на космические аппараты, чем на то, что должно ездить по дорогам. /m