Xiaomi MX11: электрический кроссовер мечты скоро в продаже

Xiaomi, известный производитель электроники, тестирует свой новый электрический кроссовер MX11, который был заснят на видео в Китае. Эта модель является частью плана компании по разработке доступных, но высокотехнологичных автомобилей для массового рынка. MX11 представляет собой кроссовер с ярко выраженным спортивным дизайном, который напоминает концепцию седана SU7, представленного Xiaomi ранее, сообщает SPEEDME.RU.

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На видео заметно, что тестируемый автомобиль, вероятно, является одной из топовых комплектаций, так как оснащен лидаром, похожим на тот, что установлен в Pro и Max версиях SU7. Передняя часть MX11 отличается элегантностью, возможно, сохраняя стилистические особенности SU7. Боковая линия окон возвышается к задней части, где круто наклоненная крыша плавно переходит в заднюю часть автомобиля. Интересно, что тестируемая модель оснащена пятиспицевыми легкосплавными дисками, ранее виденными на шпионских фотографиях других моделей.

Пропорции MX11 напоминают Ferrari Purosangue, что говорит о стремлении Xiaomi следовать трендам премиальных автомобилей. Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь упомянул, что его цель — создать «автомобиль мечты» для массового рынка, что началось с модели SU7. Ожидается, что MX11, который также будет поддерживать передовые технологии в области электродвигателей и возможностей батарей, поступит в продажу в 2025 году. Это откроет новую главу в истории автомобилестроения для Xiaomi, предложив потребителям инновационные и доступные решения для электромобильности.