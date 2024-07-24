Xiaomi MX11: электрический кроссовер мечты скоро в продаже
Xiaomi, известный производитель электроники, тестирует свой новый электрический кроссовер MX11, который был заснят на видео в Китае. Эта модель является частью плана компании по разработке доступных, но высокотехнологичных автомобилей для массового рынка. MX11 представляет собой кроссовер с ярко выраженным спортивным дизайном, который напоминает концепцию седана SU7, представленного Xiaomi ранее, сообщает SPEEDME.RU.
На видео заметно, что тестируемый автомобиль, вероятно, является одной из топовых комплектаций, так как оснащен лидаром, похожим на тот, что установлен в Pro и Max версиях SU7. Передняя часть MX11 отличается элегантностью, возможно, сохраняя стилистические особенности SU7. Боковая линия окон возвышается к задней части, где круто наклоненная крыша плавно переходит в заднюю часть автомобиля. Интересно, что тестируемая модель оснащена пятиспицевыми легкосплавными дисками, ранее виденными на шпионских фотографиях других моделей.
Пропорции MX11 напоминают Ferrari Purosangue, что говорит о стремлении Xiaomi следовать трендам премиальных автомобилей. Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь упомянул, что его цель — создать «автомобиль мечты» для массового рынка, что началось с модели SU7. Ожидается, что MX11, который также будет поддерживать передовые технологии в области электродвигателей и возможностей батарей, поступит в продажу в 2025 году. Это откроет новую главу в истории автомобилестроения для Xiaomi, предложив потребителям инновационные и доступные решения для электромобильности.