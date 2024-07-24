В Россию вернулся бюджетный «немец» по цене «китайцев»

В России поступили в продажу новые седаны Audi A3 по цене от 3,3 млн рублей.

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Новые автомобили Audi A3, которые ввозятся по альтернативным каналам, появились в России. Обычно премиальные немецкие автомобили стоят значительно дороже «китайцев», но тут наблюдается исключение.

Новые Audi A3 стоят от 3,28 млн рублей. За эту сумму в России можно купить Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan Uni-K, Haval Dargo, Haval F7 и F7x, а также большинство кроссоверов Geely в хороших комплектациях.

Audi A3 из Китая получила комбинированный кожано-тканевый салон, кожаный мультируль, бесключевой доступ, цифровую приборную панель и прочие опции. Под капотом автомобиля 150-сильный бензиновый турбомотор TSI объемом 1,4 литра, который работает с 7-ступенчатым роботом. Привод передний.