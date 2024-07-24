Водители смогут ездить по России без паспорта

В ближайшее время водительские удостоверения можно будет использовать при заселении в отели на территории России. В соответствии с поручением президента страны, такая возможность появится у граждан не позднее 1 июля 2025 года.

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Нововведение направлено на популяризацию внутреннего туризма, в том числе на автомобилях. Помимо этого, глава государства поручил правительству обеспечить на российских дорогах развитие систем навигации, из которой путешественники смогут получить данные об объектах дорожного сервиса и инфраструктуры, а также «объектах туристического показа».

Также в документе говорится о необходимости обеспечить устойчивой мобильной и интернет-связью дороги, которые включены в туристические маршруты. На них же необходимо создать площадки для отдыха с санитарными модулями, предусмотреть парковки для автодомов, площадки размещения торговых объектов и обслуживание путешествующих на автобусах экскурсионных групп.

Помимо этого, Путин поручил повысить пропускную способность Ярославского шоссе. Президент России поручил кабмину проработать вопрос повышения пропускной способности трассы М-8 «Холмогоры», а также приведение автодороги в нормативное состояние. Срок предоставления предложений — до 1 декабря 2024 года.