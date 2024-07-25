В Лондоне продают редкий Ford Falcon XR8 Tickford Ute: таких всего 25

В Лондоне, Великобритания, на продажу выставили очень стильный и редкий ют — Ford Falcon XR8 Tickford Ute 1999 года выпукска. Falcon Ute серии EL был последним, в котором использовался кузов, относящийся к XD Falcon 1979 года.

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Считается, что это один из всего лишь 25 произведенных экземпляров. Он оснащен 4,9-литровым двигателем Windsor V8 от Ford, настроенным компанией Tickford. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Пробег всего 54 тысячи километров. Стоимость 26 950 фунтов или чуть больше 3 миллионов рублей.

Tickford Vehicle Engineering (TVE) была компанией, ответственной за многочисленные автомобильные проекты и модернизации для Ford Australia в период с 1991 по 2002 год. В частности, TVE участвовала в создании линейки Falcon XR, которая появилась в 1992 году.