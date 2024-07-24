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ЦОДД призвал водителей к бдительности из-за прогнозируемого в четверг дождя

По сообщениям синоптиков, в некоторых районах Москвы ожидаются грозы, осадки будут сопровождаться усилением ветра до 15 м/с.

ЦОДД призвал водителей к бдительности из-за прогнозируемого в четверг дождя
© РИА Новости
«Не отвлекайтесь на телефон во время движения, будьте аккуратны за рулём — избегайте резких манёвров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — заявили в Центре организации дорожного движения.

Водителей также попросили не парковать автомобили под деревьями.

В ведомстве добавили, что за обстановкой на дорогах столицы следят ситуационный центр и дорожный патруль ЦОДД.

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