ЦОДД призвал водителей к бдительности из-за прогнозируемого в четверг дождя
По сообщениям синоптиков, в некоторых районах Москвы ожидаются грозы, осадки будут сопровождаться усилением ветра до 15 м/с.
«Не отвлекайтесь на телефон во время движения, будьте аккуратны за рулём — избегайте резких манёвров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — заявили в Центре организации дорожного движения.
Водителей также попросили не парковать автомобили под деревьями.
В ведомстве добавили, что за обстановкой на дорогах столицы следят ситуационный центр и дорожный патруль ЦОДД.