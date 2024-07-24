Alpha-N Performance представляет BMW M3 с необычной решеткой радиатора

Alpha-N Performance - немецкий тюнер представил новый проект автомобиля BMW M3 (G80). Основываясь на аэродинамической программе для M2, инженеры и дизайнеры Alpha-N поработали с четырехдверным седаном, добавили ряд деталей из углеродного волокна. Яркие изменения видны в передней части автомобиля: большие решетки радиатора модифицированы при помощи углеродного волокна - добавлена горизонтальная перегородка. Передний спойлер Alpha-N из углеродного волокна с приподнятыми боковинами, напоминает крылья, еще больше подчеркивает брутальный вид автомобиля. Еще одно изменение - частично окрашенный капот двигателя Alpha-N, изготовленный из углеродного волокна и оснащенный обширными воздухоотводами для оптимизации потока горячего воздуха из моторного отсека. Твин-турбо 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель под капотом с крышкой из углеродного волокна, на которой нанесен логотип Alpha-N. Увеличение мощности в рамках этой программы не предусмотрено. Тормозные системы BMW M получили незаметные, но эффективные воздуховоды Alpha-N, новые крылья с интегрированными «жабрами» и воздухоотводами. В расширенные колесные арки высокопроизводительного седана встали сверхлегкие колесные диски LT3 от Edelweiss, выполненные в цвете шампанского, который контрастирует с зеленой краской British Racing Green M3. Цельные диски с Y-образными спицами размером 10,5×20″ с шинами Michelin 285/30R20 спереди и 11×21″ с шинами 305/25 сзади. Alpha-N Performance в сотрудничестве со специалистами по подвеске Öhlins оснастила проектный автомобиль M3 подвеской Öhlins coilover. Система подвески Road & Track предлагает идеальное сочетание комфорта для повседневной езды и исключительной производительности на треке. Список установленных деталей Alpha-N: · Карбоновый передний спойлер: 1 885 евро · Карбоновая решетка радиатора: 1 580 евро · Карбоновые крылья, комплект с вентиляционными отверстиями: 3 299 евро · Карбоновый капот с вентиляцией: 3 880 евро · Карбоновая дверь багажника: 3 880 евро · Карбоновые тормозные воздуховоды: 799 евро