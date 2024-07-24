В Подмосковье установят еще 340 зарядных станций для электрокаров

Довелось мне намедни прокатиться в электротакси. По пути пытала водителя: каково это - владеть электрическим автомобилем? "Неплохо, за год сэкономил 700 тысяч рублей только на бензине, а еще копеечное ТО и бесплатная парковка", - поделился таксист. Минуса, по его словам, у электрокара только два - зимой быстро разряжается аккумулятор и мало заправок, особенно в Подмосковье.

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А между тем, как утверждает вице-губернатор - министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, сегодня в регионе работают порядка 500 электрозарядных станций, а к концу 2025-го их будет уже 800.

"У нас в планах на этот год - установить 140 ЭЗС, а на следующий - еще 200", - сообщил он.



Более 200 действующих станций - быстрые, мощностью 150 киловатт. Они заряжают машину в среднем за 20-40 минут, тогда как зарядка на медленных станциях мощностью от 3,5 до 22 киловатт занимает примерно 6-10 часов.

По словам Хромушина, власти отдают предпочтение как раз таки быстрым зарядкам - в частности, в этом году их будет 125, а в следующем 150. Но и от медленных отказываться не планируют. Ведь не на всех автомобилях имеются мощные инверторы, которые способны выдержать прямую подачу переменного тока на аккумуляторную батарею. В самых бюджетных моделях электрокаров аккумуляторы нуждаются в "обработанном" токе. А автолюбители пока еще только распробуют электрический транспорт, поэтому бюджетные модели покупают охотней. Значит, и медленные зарядки пока востребованы, хотя и все меньше.

Автовладельцы иногда задают вопрос: по какому принципу устанавливают ЭЗС в Подмосковье? Действительно, принцип на первый взгляд непонятен. Смотришь карту "Яндекс.Заправки" и удивляешься: как-то неравномерно расположены станции на территории области, то пусто, то густо. Но Хромушин объясняет: есть ЭЗС, которые устанавливаются по госпрограмме развития энергоэффективности, а есть такие, которые ставят инвесторы. Принцип госпрограммы - дать всем поровну, чтобы на определенное число жителей приходилось нормативное количество станций. А инвесторы устанавливают там, где проходит логистическая кривая их инвестиционной активности.

Пользователям при этом одинаково доступны и те, и другие. Все ЭЗС активируются с помощью телефонного приложения, QR-код для скачивания которого размещен на каждой станции.

А еще жители области, которые раздумывают о приобретении электрокара, могут заказать установку зарядной станции рядом с домом. Для этого нужно пройти опрос на сайте регионального министерства энергетики, ответив на несколько вопросов и обозначив удобный, с точки зрения конкретного пользователя, адрес установки новой станции. Все предложения рассматриваются, причем не только теми, кто отвечает за реализацию госпрограммы, но и отсылаются на рассмотрение инвесторов.