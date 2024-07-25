BMW представила седан пятой серии с удлиненной колесной базой

Отделение BMW в Индии будет реализовывать удлиненный спортивный седан в комплектации M Sport (530Li). Для автомобилей 5 серии будут доступны цвета: Sparkling Copper Grey, Phytonic Blue, M Carbon Black и Mineral White. В интерьере 5 Series Li двухцветная веганская обивка: Copper Brown/Atlas Grey и Maritime/Black.

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В седане массивная колесная база 3105 мм. Длина составляет 5165 мм, а ширина - 2156 мм, — это самый большой автомобиль в сегменте. Если китайская версия получила 31,3-дюймовый театральный экран от флагманской 7-й серии, то для Индии это не так. Но, автомобиль оснащен панорамной стеклянной крышей, четырехзонным кондиционером, системой объемного звучания Bowers & Wilkins, камерой в салоне и хрустальными стеклянными элементами.

Хотя BMW продает седан 5 серии G60 с бензиновыми, дизельными и плагин-гибридными силовыми агрегатами, в Индии модельный ряд G68 гораздо проще. Длиннобазный седан предлагается только с турбированным 2,0-литровым бензиновым двигателем. Гибридный четырехцилиндровый агрегат развивает 258 лошадиных сил и 400 Ньютон-метров крутящего момента. Мощность передается на задние колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Она позволяет разгоняться до 100 км/ч за шесть с половиной секунд и развивать максимальную скорость 250 км/ч.

BMW продает электрический i5 в Индии, но импортируется, а не собирается на месте. Кроме того, версия EV основана на стандартной колесной базе. Выпуск 530Li M Sport знаменует собой первый случай продажи 5 Series в Индии с удлиненной колесной базой. Автомобиль 5 Series Li уже можно заказать, стоимость составляет 7 290 000 индийских рублей или 87 000 долларов США по текущему курсу. Поставки начнутся в сентябре. Старая модель 6 Series Gran Turismo G32 по-прежнему собирается на заводе в Ченнаи и стоит примерно столько же.