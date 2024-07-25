Продажи аккумуляторов удержали Tesla на плаву: продажи автомобилей падают

Финансовые результаты Tesla за 2 квартал 2024 года демонстрируют неоднозначную динамику. Прибыль компании выросла за счет увеличения продаж аккумуляторов и солнечных батарей, несмотря на спад поставок электромобилей (EV).

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Автопроизводитель сообщил о снижении производства автомобилей на 14,4% и падении продаж на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к снижению выручки от продажи автомобилей на 7% в годовом исчислении, которая упала до 19,9 млрд долларов.

Однако подразделения Tesla, занимающиеся производством аккумуляторов и солнечных батарей, показали высокие результаты, получив доход в размере 3 миллиардов долларов.

В целом, выручка Tesla выросла на 2% по сравнению с предыдущим годом и составила 25,5 миллиарда долларов, а валовая прибыль увеличилась на 1% и составила 4,5 миллиарда долларов. Несмотря на эти достижения, чистая прибыль упала на 45% до 1,5 млрд долларов, а операционная рентабельность снизилась на 33% до 6,3%. Операционные расходы выросли на 39% до 3 миллиардов долларов, а капитальные затраты увеличились на 10%.