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Очередь на Крымский мост из 600 автомобилей сохраняется со стороны Керчи

Очередь из 600 автомобилей на Крымский мост сохраняется со стороны Керчи, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

Очередь на Крымский мост из 600 автомобилей сохраняется со стороны Керчи
© ТАСС
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении, опубликованном в 18:00 мск.

В 10:00 мск в очереди находилось 1 040 автомобилей, в том числе со стороны Тамани - 360 машин, со стороны Керчи - 680.

С 02:40 мск до 02:48 мск движение по Крымскому мосту было перекрыто.

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