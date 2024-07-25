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Компания Honda остановила два завода в Китае из-за высокой конкуренции

Японская корпорация Honda прекращает работу двух заводов по выпуску бензиновых автомобилей в Китае из-за большой конкуренции на электромобили китайского производства. Об этом сообщает телекомпания NHK.

Honda остановила два завода в Китае из-за высокой конкуренции
© Российская Газета

Из шести японских заводов в КНР один полностью закроется, второй пока приостановит работу. Оба предприятия обеспечивали выпуск 20 процентов автомобилей Honda в Китае.

Взамен корпорация планирует запустить два завода по производству электромобилей и тем самым попытаться сохранить слабеющие позиции на китайском рынке.

Минувшей осенью Mitsubishi, не выдержав конкуренции, покинул КНР. Nissan также планирует остановить один из своих заводов.

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