Эксперт назвал основные проблемы подержанного Volkswagen Golf 7

Эксперт автомобильного журнала «За рулем» Илья Хлебушкин рассказал, с какими проблемами могут столкнуться владельцы при покупке подержанного Volkswagen Golf седьмого поколения. Автомобиль выпускался с 2012 по 2020 год. Как и большинство моделей концерна VAG хэтчбек построен на платформе MQB.

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Кузов автомобиля отлично противостоит коррозии, если только машина не побывала в ДТП. Кузову на заводе проводили двустороннюю гальванизацию и обрабатывали воском скрытые полости. У машны слабые уплотнители задних дверей. Также на камеру заднего вида влияет грязь и пыль, из-за чего может выйти из строя механизм выезда камеры заднего вида.

К качеству салона эксперт претензий не предъявил. Глюки мультимедийной системы можно легко устранить перепрошивкой. Привод управления климат-системой без проблем прослужит 100-130 тысяч километров пробега. Если возникнут проблемы с приборной пнелью, то заменить ее будет не так просто из-за защиты бортовой сети.

Турбированные двигатели рабочим объемом 1,2 и 1,4 литра без особых проблем пройдут до 280 000 километров. Необходимо вовремя менять ремень ГРМ и заправлять бензином АИ-95. На пробегах 120-150 тысяч километров могут залечь кольца. Это приведет в угару масла. Также из строя может выйти топливный насос высокого давления, катушки зажигания и форсунки. Ресурс 1,6-литрового мотора составляет более 300 000 километров.

Примерно столько же проходят двигатели 1,8 и 2,0. Турбодизели 1.6 и 2.0 (ЕА288) имеют ресурс более 350 тысяч км. После 150 тысяч км может подклинивать клапан EGR, забиться сажевый фильтр.