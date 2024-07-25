Первое фото нового кроссовера Toyota Starlet Cross за 1,5 млн рублей

Компания Toyota продолжает пытаться малой кровью завоевать рынки: представлен субкомпактный паркетник Starlet Cross, внешность которого, может, и знакома, а вот силовой агрегат ему достался новый.

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У Suzuki есть модель Fronx, по факту являющийся кросс-версией хэтчбека Baleno. В начале этого года Fronx в рамках сотрудничества "Сузуки" и "Тойоты" переродился в Toyota Urban Cruiser Taisor, который теперь и стал Starlet Cross. У "паркетников" разные рынки: домашняя для Urban Cruiser Taisor Индия, а новинку отправили на экспорт в Южную Африку.

Изменений во внешности нет, как и в салоне. Длина кроссоверов равна 3995 мм, колёсная база - 2520 мм. Дорожный просвет - 170 мм.

Зато в Африке вместо чахлых турботройки объёмом 1.0 литра, атмосферного и турбомотора 1.2 литра Starlet Cross достался чуть более бодрый полуторалитровый атмосферник мощностью 105 л.с. и моментом 138 Нм. Коробки передач - 5-ступенчатая МКП и нерасторопный 4-диапазонный гидроавтомат.

Комплектаций две, и уже в базе у Toyota Starlet Cross есть 16-дюймовые колёса на литых дисках, светодиодная оптика, мультимедиа с крохотным 7-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, круиз-контроль, фронтальные эйрбеги. В более дорогом исполнении диагональ ММС составляет 9 дюймов, есть камеры по кругу, шторки и боковые подушки безопасности, беспроводная зарядка для смартфона.

Цена на Toyota Starlet Cross с МКП начинается от 300 тысяч рэндов (1,41 млн рублей), за версию с "автоматом" просят от 322 тысяч рэндов (1,52 млн рублей).

Ранее "РГ" рассказывала, когда Toyota выпустит в новом поколении свой мировой бестселлер Corolla.