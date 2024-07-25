У Mitsubishi L200 появилась черная спецверсия с задним приводом

Пикап Mitsubishi получил черную спецверсию. Исполнение Black Edition подготовили для модели Triton, которая в России известна как L200. Новинка дебютировала в Таиланде: черное исполнение отличается от прочих затемненным глянцевым декором, черными колесными дисками и темно-серыми подножками. При этом можно выбрать один из двух оттенков кузова — графитовый серый Graphite Grey или белый «металлик» White Diamond.

© Motor.ru

Пикап Mitsubishi Triton/L200 сменил поколение ровно год назад: в шестой генерации грузовичок сохранил рамную конструкцию, но сама рама новая — она прочнее и жестче, чем у предшественника. Дизайн экстерьера сделали брутальнее, кузов стал более угловатым, появилась двухярусная оптика и массивная решетка радиатора, которую окрашивают в цвет кузова. В Mitsiubishi эту дизайнерскую концепцию назвали Beast Mode («режим зверя»).

Что касается спецверсии Black Edition, то этот тренд, по всей видимости, с нами надолго — уж больно его полюбили в Азии. Тритону затемнили решетку радиатора (у нее рисунок в виде сот); окантовку передней оптики и накладки на бамперы выполнили в темно-сером цвете, а корпуса наружных зеркал и дверные ручки в черном. Узнать «черное» исполнение можно и по черным 18-дюймовым колесным дискам.

© Mitsubishi

© Mitsubishi

© Mitsubishi

© Mitsubishi

© Mitsubishi

В салоне — кожаная отделка в черном цвете с контрастной белой строчкой, при этом потолок по какой-то причине решили оставить светлым. По уровню оснащения Black Edition соответствует одной из топовых комплектации — Ultra. Такому пикапу положена мультимедийная система с девятидюймовым экраном и комплекс электронных помощников.

Triton Black Edition доступен со 184-сильным турбодизелем объемом 2,4 литра в связке с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, привод задний.

Цены уже объявлены: в Таиланде Mitsubishi Triton Black Edition стоит 1 027 000 бат, что эквивалентно 2,45 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня. Пока эта спецверсия является экзсклюзивом для местного рынка, и неизвестно, появится ли она за его пределами в будущем.