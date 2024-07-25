Производство легковых автомобилей в России снова пошло в рост

Росстат раскрыл объемы производства легковых машин в июне. В первый месяц лета автопром вернулся к росту после падения в мае, когда крупные автозаводы уходили в отпуск. За месяц было выпущено около 63 тысячи легковушек — на 45,9 процента больше, чем за июнь 2023 года, и на 45,6 процента больше показателя мая текущего года. В целом из-за низкой базы прошлого года за первое полугодие автопром вырос на 62,2 процента. Заводы выпустили 330 тысяч легковых машин.

© Lada.ru

В июне в России собрали 17,4 тысячи грузовиков (+21,6 процента к июню 2023-го и +31,9 процента к маю 2024-го). За полгода — 90 тысяч (+21,1 процента к первому полугодию 2023-го).

Производство автобусов допустимой максимальной массой более пяти тонн в июне составило 1,2 тысячи штук (-9,1 процента к июню 2023-го и +1,6 процента к маю 2024-го). С января по июнь 2024 года с конвейеров сошли 7,5 тысячи таких ТС (+18,9 процента).

Вырос и темп сборки двигателей внутреннего сгорания: в июне было выпущено 19,6 тысячи единиц (+7,6 процента к июню 2023-го и +24,7 процента к маю 2024-го). Результат за полгода — 110 тысяч штук (+10,9 процента).

Осенью группа российских предпринимателей отправится в Нигерию, где проведет переговоры о выпуске комплектующих для автомобилей. Производство деталей в Африке может начаться уже в 2025 году, но пока не раскрывается, какие именно компании заинтересованы в таком аутсорсинге.