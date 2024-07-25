В России предложили разрешить вскрывать автомобили с животными

В РФ могут разрешить спасать домашних животных из запертых машин. В России участились случаи преступного обращения с домашними животными, в том числе водители стали чаще оставлять собак и кошек в запертом автомобиле. Поэтому доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил разрешить представителям власти вскрывать автомобили, внутри которых заперты животные.

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Юрист отметил, что случаи, когда прохожие наблюдают запретных без воздуха в автомобилях животных, вызывают общественный резонанс и привлекает много внимания. Это связано с тем, что сострадания — это «неотъемлемая часть культурного и генетического кода».

Согласно российскому законодательству, автомобиль, как частную собственность, запрещено вскрывать. А по нормам гражданского законодательства, животное тоже приравнивается к имуществу. Эксперт объяснил, что в подобных случаях вмешивается общественный интерес — прекратить страдания живого существа и предотвратить его смерть.

По словам юриста, в законодательстве спасение домашнего животного из запертой машины не урегулирован. Поэтому он предлагает дополнить «Закон о полиции» и разрешить вскрывать автомобиль не только «для установления обстоятельств несчастного случая», но и для «спасения жизни домашних животных».

В прошлом году с похожей инициативой выступал зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди»).