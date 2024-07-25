В России предложили разрешить вскрывать автомобили с животными

В РФ могут разрешить спасать домашних животных из запертых машин. В России участились случаи преступного обращения с домашними животными, в том числе водители стали чаще оставлять собак и кошек в запертом автомобиле. Поэтому доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил разрешить представителям власти вскрывать автомобили, внутри которых заперты животные.
Юрист отметил, что случаи, когда прохожие наблюдают запретных без воздуха в автомобилях животных, вызывают общественный резонанс и привлекает много внимания. Это связано с тем, что сострадания — это «неотъемлемая часть культурного и генетического кода».
Согласно российскому законодательству, автомобиль, как частную собственность, запрещено вскрывать. А по нормам гражданского законодательства, животное тоже приравнивается к имуществу. Эксперт объяснил, что в подобных случаях вмешивается общественный интерес — прекратить страдания живого существа и предотвратить его смерть.
По словам юриста, в законодательстве спасение домашнего животного из запертой машины не урегулирован. Поэтому он предлагает дополнить «Закон о полиции» и разрешить вскрывать автомобиль не только «для установления обстоятельств несчастного случая», но и для «спасения жизни домашних животных».
В прошлом году с похожей инициативой выступал зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди»).
«На Охотном Ряду рядом с Госдумой четыре дня пытались спасти кота из запертой машины. Автомобиль стоял на платной стоянке. Прибывшие на место спасатели отказывались вскрывать машину без разрешения её хозяина. Очевидцы пытались разыскать его родственников. В итоге машину вскрыли сотрудники экстренных служб. Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать. Наш законопроект позволит оперативно действовать в подобных ситуациях. Так мы спасём жизнь многим животным и сэкономим время работникам экстренных служб», – пояснил своё предложение депутат Георгий Арапов.