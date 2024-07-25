Автовладельцы в России не видят отличий между китайскими автобрендами

Исследование независимого агентства Magram MR и консалтингового агентства в области стратегических коммуникаций PBN показало, что около 59% опрошенных россиян признались, что не видят отличий между китайскими автомобильными брендами.

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При этом только 15% респондентов заявили, что разбираются в них. В то же время доверие к автомобилям из КНР сформировано у более чем трети россиян (34%).

Как уточняют "Известия", которые ознакомились в результатами опроса, если говорить о брендах, то в среднем россияне вспомнили две марки - Haval (28%) и Chery (23%). Далее идут Geely (13%), Changan (9%) и Omoda (8%).

До этого сообщалось, что большинство респондентов (65%) относятся скептически к автобрендам, которые недавно вышли на отечественный рынок. По их мнению, это "кот в мешке".

Среди главных минусов китайских автомобилей россияне назвали: ненадежность (29,6%) и высокую стоимость (25,9%).

Ликвидность "китайцев" поставили под сомнение 6% опрошенных.

Ранее сервисмен назвал "РГ" самые дешевые в обслуживании китайские автомобили в России.