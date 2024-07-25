Isuzu показала возможности трансформации пикапа D-Max

Пикап Isuzu D-Max превратили в экстремальный внедорожник. Проект Mudmaster должен показать возможности по дооснащению машины аксессуарами из фирменного каталога, причем за основу взята самая дорогая версия V-Cross. Грузовичок получил лифт подвески, стальную защиту днища, багажник на крышу, дополнительную светотехнику и многое другое. Силовой агрегат остался прежний — дизельная «четверка» 1.9 мощностью 164 лошадиные силы в паре с «механикой» либо автоматом.

© Motor.ru

Пикап Isuzu D-Max очень популярен в Великобритании. Настолько, что в 2023 году стал победителем ежегодной премии журнала What van? — пятый раз за последние шесть лет. Поэтому японцы предлагают для модели один из самых обширных каталогов аксессуаров. С их помощью грузовичок можно превратить в хардкорный вездеход, дом на колесах или экспедиционник. Продемонстрировать потенциал машины призван и проект D-Max Mudmaster, представляющий собой доработанную версию топового D-Max V-Cross.

© Isuzu

© Isuzu

© Isuzu

© Isuzu

© Isuzu

От обычного пикапа такой грузовичок отличается лифт-комплектом подвески Pedders Off-Road Suspension Kit, который увеличивает дорожный просвет на 44,5 миллиметра. Снизу у Mudmaster всё прикрыто стальными листами; установлен шноркель ARB Safari, лебедка Сomeup и багажник ARB Base. Передок украшают прожекторы Lazer Sentinel 7″ Elite в раллийном стиле, крышу — световая балка Lazer Linear-36 Elite. Колеса — диаметром 20 дюймов с шинами Toyo Open Country A/T III, под которые пришлось немного расширить арки.

© Isuzu

Вдобавок тут стоят дефлекторы на окнах и капоте, кунг Alpha XS, боковые подножки и фаркоп. В салоне D-Max Mudmaster можно найти резиновые коврики, накладки на пороги с подсветкой и износостойкие чехлы сидений. Большинство этих аксессуаров можно купить у официальных дилеров Isuzu. При этом сам D-Max V-Cross обойдется в 36 495 фунтов стерлингов (4 млн р.) за версию с «механикой» и в 38 495 (4,25 млн р.) за вариант с автоматом. Двигатель один — дизель 1.9 мощностью 164 лошадиные силы и 360 Нм крутящего момента.