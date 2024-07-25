Российские автомобилисты недовольны культурой вождения в своих регионах

Российские автомобилисты стали агрессивнее водить. Больше половины россиян (53%) уверены, что за последний год автомобилисты стали хуже водить. Однако несмотря на ухудшение культуры вождения, россияне реже стали попадать в ДТП. Это стало известно из результатов совместного опроса группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод».

© Quto.ru

В этом году в ДТП попадал каждый четвёртный опрошенный автомобилист: 20% респондентов попадали в аварию один раз за год, а 4% — два или более раз. В прошлом году в ДТП попадал каждый третий водитель: 26% один раз за год, 7% — два и более раз.

Респонденты отметили, что за последний год водители стали агрессивнее — так заявили 68% опрошенных. Больше половины автомобилистов (57%) отвлекаются во время движения на смартфон.

Каждый второй респондент испытывает дискомфорт, если едет рядом с мотоциклами, скутерами, велосипедисками, самокатчиками и другими СИМ. При этом Департамент транспорта города Москвы недавно сообщил, что число дорожных происшествий с участием мотоциклов за первые шесть месяцев года сократилось на 7,6%.

Почти половина (47%) опрошенных заявили, что избегать или минимизировать последствия ДТП им помогает хорошая реакция и пристёгнутый ремень безопасности.

По данным канадских учёных, риск попасть в ДТП возрастает вместе с ростом уровня раздражённости и недовольства. Так, уровень агрессии у самых раздраженных водителей был на 78% выше, чем среди сдержанных участников исследования.