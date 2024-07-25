Suzuki сделает свои автомобили еще легче и выпустит 600-килограммовую модель

Компания Suzuki стремится к выпуску еще более легких автомобилей. В будущем на рынке появится новая модель транспорта, весом всего 600 кг.

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Автопроизводитель из Японии Suzuki раскрыл планы на ближайшее будущее. В рамках брифинга, который состоялся в Токио, представители компании рассекретили новую фирменную стратегию на 10 лет вперед. Глава компании Тосихиро Сузуки сообщил, что машины Suzuki снизят вес в среднем на 200-300 кг в сравнении с автомобилями других марок. Такая стратегия позволит сократить расход материалов при сборке транспортных средств. Эта тема считается особенно актуальной для энергосбережения.

Компания планирует и дальше двигаться в заданном направлении. Сейчас разрабатываются новые технологии, которые позволят качественно улучшить автомобили. Suzuki направил силы на улучшение клеевого состава. Это необходимо, чтобы сделать число сварных швов на порядок меньше. На определенных деталях удастся полностью убрать сварку. В результате автомобиль станет легче и дешевле из-за более простого производственного процесса.

Японская компания применяет и другие нестандартные решения. Один из примеров - 3-цилиндровый двигатель Z12, который используется для модели Swift. Силовая установка функционирует по циклу Аткинсона и отличается повышенным на 40% КПД. Среди других особенностей - небольшой вес и сокращенное трение поршней. Для достижения таких показателей инженеры использовали натяжитель ремня маятникового типа и электронасос. В ходе создания была уменьшена толщина стенок блока цилиндров.

В ближайшие несколько лет японская компания планирует снизить средний вес машин в своей линейке еще на 100 кг. Такие изменения не отразятся на пассивной безопасности транспортных средств. Глава Suzuki заявил, что вскоре будет представлена новая серийная модель, которая отличится низким весом - до 600 кг.