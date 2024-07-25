У MINI Cooper S появилась «спортивная» версия JCW

Рассматриваем в деталях спортивный хэтчбек MINI Cooper S в версии JCW. Вдохновение при создании нового исполнения для Cooper S дизайнеры черпали в автоспорте: хэтчбек отличается от прочих агрессивными диффузорами, рельефно очерченной радиаторной решеткой, воздухозаборниками с массивной черной окантовкой и логотипом JCW. Тема автоспорта присутствует и в салоне — в оформлении приборной панели используется черно-красный рисунок клетчатого флага.

© Motor.ru

В числе других отличий исполнения MINI Cooper S JCW — контрастная черная крыша и черные корпуса наружных зеркал. На выбор предложены диски размером 17 либо 18 дюймов. Также для спортивного хэтчбека предложена новая графика отображения информации на круглом 9,4-дюймовом экране мультимедийной системы.

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

MINI Cooper S в версии JCW поступит в продажу в августе. Он будет доступен с 2,0-литровым турбомотором TwinPower Turbo, который развивает 204 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента и сочетается с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. С места до 100 километров в час такой хэтчбек разгоняется за 6,6 секунды.

Что же касается полноценного «заряженного» MINI John Cooper Works, то он дебютирует до конца года. Позже «подогретую» версию JCW получат и другие модели марки, включая Aceman. Вероятно, их покажут на автосалоне в Париже, который пройдет осенью.