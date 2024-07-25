Эксперт назвал вариант экономии при пользовании платными трассами

Россиянам рассказали, как сэкономить на платных дорогах. Ездить по платным трассам большинству автолюбителей накладно, но удобно. Некоторое время назад на отдельных участках платных дорог чиновники обещали поднять скорость до 150 километров в час.

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Есть водители, которые никогда себе не позволяли ездить с такой скоростью, поэтому они могут не знать, что расход топлива на скорости более 110 километров в час резко увеличивается, объясняет эксперт. Что говорить о более высоких скоростных показателях.

На высоких скоростях расход топлива близок к расходу в глухих пробках. Резкий рост показателя особенно заметен на автомобилях с большим дорожным просветом, например, у кроссоверов.

Таким образом, самый простой способ снизить стоимость проезда по платной дороге — не гнать на машине на высоких скоростях, когда расход топлива начнёт быстро увеличиваться. Оптимальной скоростью Шерстенников назвал 110 километров в час.

Ранее стало известно, что некоторым владельцам пикапов могут вернуть более миллиарда. В России сложилась своеобразная практика с определением категории транспорта, к которому относятся пикапы. Если при растаможивании он классифицируется как легковой автомобиль, сумма утильсбора доходит до 1,6 миллиона рублей в зависимости от возраста машины. Если признается грузовым, то утильсбор будет до 93,4 тысяч рублей.