Honda стала лидером продаж в Японии за счет низкой цены

Японский автопроизводитель Honda Motor стал лидером продаж новых бюджетных внедорожников в Японии. Причём модель Honda под названием WR-V является импортируемой.

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Эту модель компания производит в Индии, а низкая цена как раз и объясняется регионом производства. Honda WR-V известна в индии как модель Elevate, и впервые появилась в индийских салонах в августе 2023 года.

В Японии WR-V появилась в марте, став первой моделью Honda, которая производится в Индии и продается в Японии. И после выхода WR-V на японский рынок Honda впервые за почти 28 лет возглавила список импортируемых автомобилей по маркам, опередив Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и все другие мировые бренды.