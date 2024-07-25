BMW отзывает 300 тысяч машин с отлетающими рельсами в багажнике

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило об отзыве 291 112 автомобилей, выпущенных с 2017 по 2022 год. Причина сервисной акции — опасения, что грузовые направляющие в багажнике могут открепиться в случае аварии, а именно удара сзади.

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Направляющие в багажнике помогают не допустить шатания груза, а также его вываливания в салон при резком торможении. Однако владельцы BMW X3, доверившись рельсам, могут оказаться в опасной ситуации в случае сильного удара сзади, отмечают в NHTSA.

В дилерские центры приглашаются хозяева кроссоверов sDrive30i, xDrive30i, M40i и X3 M, выпущенных с марта 2017 по сентябрь 2022 года. Там автомобилям бесплатно заменят болты крепления грузовых рельсов.

BMW узнала о проблеме еще в августе 2022 года после аварии с участием X3, у которого отлетели рельсы. Однако представители марки не могли осмотреть машину в течение полутора лет, так как владелец готовил судебный иск. Только в марте 2024-го кроссовер наконец удалось изучить, что и привело к отзыву. Кроме этого, BMW приостановила продажи X3 до устранения дефекта.

Ранее в июле BMW пришлось направить в сервис около 400 тысяч старых машин. Дело в пресловутых подушках безопасности фирмы Takata, которые могут буквально взорваться и травмировать водителя и пассажиров. Опасными признали седаны и универсалы 3 серии, выпущенные с 2006 по 2011 год.