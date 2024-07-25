В России резко увеличились продажи шин

В России подорожали шины для автомобилей.По сравнению с первым полугодием 2023 года, за первые шесть месяцев 2024 года продажи шин для легковых автомобилей выросли на 10%. Россияне приобрели 10,34 млн покрышек. В прошлом году продажи составили 9,4%. Продажи грузовых шин выросли на 34%.

Предложение шин в России выросло на 20% до 40,2 млн. При этом чуть больше половины (22,6 млн) представленных покрышек производится в России. Предложение отечественных шин увеличилось на 17%, а импортных — на 20%. Российские производители выпускают в основном шины для легковых автомобилей — 80%. 10% приходится на грузовой транспорт, а 8% — на легкогрузовой.

Стоимость одной покрышки в первой половине 2024 года составила 6 079 рублей — цена выросла на 13%. А цена шины для грузового транспорта, наоборот, снизилась на 4% и составила 24 180 рублей.

В период с января по май россияне потратили на новые покрышки для своих автомобилей 52,8 млрд рублей — это на 27% больше, чем годом ранее.

По итогам первого квартала 2024 года на летние шины R15 пришлось 26% всех продаж, таким образом они стали самыми популярными среди российских автомобилистов. Второе место в рейтинге заняли R16 (25% продаж), третье досталось R14 (14,5% продаж).