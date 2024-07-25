В России установлен рекорд по числу автодилеров

В России почитали всех автодилеров, и это рекорд. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что на середину июля 2024 года в России насчитывается 3911 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых машин, что является рекордом за всю историю российского авторынка.

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Предыдущий высокий показатель принадлежит январю 2015 года, когда в стране было зафиксировано 3797 дилеров.

Самый минимальный показатель наблюдался в начале 2023 года — 3164 дилерских центра. После этого число дилеров начало умеренно расти. На это повлияло расширение дилерских сетей китайских брендов и появление в России новых китайских автопроизводителей, объясняют аналитики.

Эксперты уверены, что при настоящих условиях число автодилеров в России уже в ближайшее время преодолеет отметку в 4 тысячи.

Накануне стало известно, что в России увеличилась средняя стоимость автокредита. Национальное бюро кредитных историй сообщило, что в июне этого года средний размер выданных автокредитов составил 1,47 миллиона рублей. Таким образом, по сравнению с маем 2024 года показатель увеличился на 4%, как и в сравнении с аналогичным периодом 2023 года — на 5,3%.