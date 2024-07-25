Названы сроки появления Tesla Model 2

Глава Tesla раскрыл сроки выхода Model 2. Американский производитель «зелёных» машин подтвердил скорый старт производства самого доступного электромобиля марки. По словам Илона Маска, продажи новинки начнутся в первой половине 2025 года.

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По предварительным данным, новинка будет построена на новой платформе. В силовой установке не будут использоваться редкоземельные металлы, а электромотор будет совместим с любым типом аккумуляторов, что позволит расширить список возможных поставщиков элементов питания.

Судя по единственному тизеру, представленному ещё год назад, при создании внешнего оформления дизайнеры используют элементы Model Y и Model 3, а габаритная длина «двойки» составит 4,4 метра.

Сборка Model 2 будет налажена на тех же линиях, что и актуальная линейка машин. В компании подчеркнули, что такой подход позволит сократить издержки, а также постепенно наращивать объём выпуска в соответствии с потребностями рынка.

Помимо этого, расширение модельного ряда позволит удвоить объём выпуска электромобилей по сравнению с 2023 годом, до 3 млн экземпляров.

Никаких подробностей о характеристиках и оснащении новой модели пока нет, однако уже известно, что она будет дешевле Model 3, цены на которую на домашнем рынке начинаются от $29 990 (2,56 млн рублей).