Количество зарядок для электрокаров хотят законодательно увеличить

Даванков хочет законодательно увеличить количество зарядок для транспорта. Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков разработал законопроект, согласно которому не менее 5% всех парковочных мест на территории страны должны оснащаться зарядными станциями для электротранспорта. По мнению чиновника, это позволит стимулировать граждан покупать «зелёные» машины.

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«Есть рекомендация Минстроя о том, что 5% парковочных мест должно быть оборудовано электрозарядкой, но по факту, особенно это касается больших городов, не Москвы, это требование не выполняется. Мы считаем, что это должно стать федеральной нормой. И 5% парковок, которые создаются, должны быть оборудованы зарядками для электромобилей», — заявил Даванков.



Согласно документу, норма должна превратиться из рекомендательной в обязательную, а закрепить её нужно в Градостроительном кодексе России.

Он уверен, что развитие инфраструктуры «придаст новый импульс отечественному автомобилестроению», а также позволит «сделать города чище, экологичнее и удобнее» для покупателей электромобилей.

Напомним, в конце июня сообщалось, что в РФ не будут вводить отдельные машиноместа для электромобилей. Госдума не поддержала инициативу правительства, согласно которой администрации регионов и городов обязаны обустраивать парковки для машин с электрическими силовыми установками.

Авторы предложения утверждают, что нововведение будет стимулировать граждан покупать «зелёный» транспорт, однако чиновники решили не создавать лишнюю нагрузку на региональные бюджеты и оставить окончательное решение на усмотрение местной власти.