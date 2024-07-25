В Россию официально привезли седаны Geely Preface

В Россию привезли официальные седаны Geely Preface. Их сняли на фото
Старт продаж полноразмерного седана Geely Preface намечен на этот год.
Фотографии Geely Preface опубликовал канал "Китайские автомобили", который утверждает, что седаны на снимках - из официальных поставок.
Geely Preface создан на платформе, разработанной Geely и Volvo. Габариты: 4825 х 1880 х 1469 мм, размер колёсной базы равен 2800 мм - немногим уступает Toyota Camry, но превосходит Chery Arrizo 8, стартовавший накануне в новых комплектациях.
Внешность у автомобилей фото - от гибридной модификации Preface L, но в России модель будет предлагаться с двухлитровым двигателем внутреннего сгорания, который ставят на Monjaro, Tugella, Atlas.
В Китае Geely Preface доступен с турбочетвёрками 1.5 (181 л.с.) и 2.0 литра (190 и 238 л.с.), агрегатируемыми 7-ступенчатым "роботом" DCT. Цена - от 99 700 до 145 700 юаней (1,18-1,72 млн рублей). Таким образом, если бы Geely Preface поступил в продажу сейчас, то его цена в РФ составила бы 2,6-2,7 млн рублей в базовой версии исполнения.