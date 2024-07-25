В Россию официально привезли седаны Geely Preface

Старт продаж полноразмерного седана Geely Preface намечен на этот год.

© Российская Газета

Фотографии Geely Preface опубликовал канал "Китайские автомобили", который утверждает, что седаны на снимках - из официальных поставок.

Geely Preface создан на платформе, разработанной Geely и Volvo. Габариты: 4825 х 1880 х 1469 мм, размер колёсной базы равен 2800 мм - немногим уступает Toyota Camry, но превосходит Chery Arrizo 8, стартовавший накануне в новых комплектациях.

Внешность у автомобилей фото - от гибридной модификации Preface L, но в России модель будет предлагаться с двухлитровым двигателем внутреннего сгорания, который ставят на Monjaro, Tugella, Atlas.

В Китае Geely Preface доступен с турбочетвёрками 1.5 (181 л.с.) и 2.0 литра (190 и 238 л.с.), агрегатируемыми 7-ступенчатым "роботом" DCT. Цена - от 99 700 до 145 700 юаней (1,18-1,72 млн рублей). Таким образом, если бы Geely Preface поступил в продажу сейчас, то его цена в РФ составила бы 2,6-2,7 млн рублей в базовой версии исполнения.