Седаны Geely Preface впервые заметили в России

Первая партия седанов Geely Preface была впервые замечена в России. Продажи новинки ожидаются в 2024 году, передают «Китайские автомобили».

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Автомобиль наделили 2-литровым ДВС и внешностью от последнего рестайлинга для рынка Китая. Отмечается, что машины увидел читатель издания возле дилерского центра бренда. Geely Preface дали традиционную бензиновую силовую установку, которая представлена 2-литровым турбомотором, аналогичным Monjaro, Tugella и Atlas.

Geely Preface построили на платформе CMA. Габариты седана составляют 4825 х 1880 х 1469 мм при колесной базе 2800 мм.

«В салоне Geely Preface расположились крупный 13,2-дюймовый центральный экран с портретной ориентацией и самостоятельная цифровая панель приборов с диагональю 10,2 дюйма», - говорится в публикации.



Ранее сообщалось, что, по данным сервиса «Отчеты Авто.ру», чаще всего в Россию импортируют автомобили BMW, Toyota и Lixiang. Ввоз автомобилей из Европы и Америки снизился с 47% в 2021 году, до 37% в 2024 году.