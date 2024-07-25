Hyundai отзывает 54 тыс. авто N-серии из-за дефекта топливных насосов

Hyundai начала масштабный отзыв 54 647 автомобилей N-серии, произведенных в период с 2019 по 2023 годы, включая модели Veloster N, Elantra N, Kona N, а также спортивные седаны Genesis G70. Причиной отзыва стали потенциальные проблемы с топливными насосами, которые могут привести к серьезным нарушениям в работе автомобилей, сообщает SPEEDME.RU.

© Wikimedia Commons

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) зарегистрировало проблемы с клапанами управления топливом, которые могут преждевременно изнашиваться и вызывать неполадки. В результате этого топливный насос может подавать избыточное количество топлива, что приводит к обогащению топливно-воздушной смеси. Это, в свою очередь, может вызвать потерю мощности, особенно на низких скоростях, неровную работу двигателя на холостом ходу, громкий хлопок в двигателе и активацию индикатора Check Engine.

За последние пять лет в США было зафиксировано 2 460 случаев, связанных с описанной проблемой. Несмотря на это, сообщений о ДТП или травмах, вызванных указанным дефектом, не поступало. Решение об отзыве было принято Hyundai после тщательного расследования, инициированного из-за аналогичных проблем, зафиксированных в других странах. Владельцы затронутых моделей будут уведомлены о необходимости проведения ремонтных работ, которые будут выполнены авторизованными сервисными центрами Hyundai бесплатно.