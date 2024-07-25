Chery показала новый Tiggo 8 для России на официальных фото

Компания Chery готовится к презентации ещё одной версии Tiggo 8. Этот автомобиль будет продаваться в Китае с приставкой Plus в качестве рестайлинга, а также доберётся и до российского рынка - об этом "РГ" сообщала в апреле с презентации кроссовера.

У Chery Tiggo 8 Plus появилась двухъярусная оптика, где верхний "этаж" - светодиодные дневные ходовые огни с необычными рисунком, который похож на перевёрнутый лого марки, ниже - основные фары. Также изменены решётка радиатора, дизайн бамперов, секции фонарей в стиле Kia K5.

Фото: Пресс-служба Chery

Из-за нового обвеса немного увеличилась длина - до 4730 мм, размер колёсной базы остался прежним - 2710 мм. Не изменились ширина и высота, они равны 1860 и 1740 мм соответственно.

В салоне появились раздельные экраны приборной панели и мультимедиа, изменилась компоновка центрального тоннеля между передними креслами.

Фото: Пресс-служба Chery

Китайские блогеры пишут, что силовые агрегаты изменений не претерпели: моторы 1.5 и 2.0 литра с турбо мощностью 197 и 254 л.с. в паре с "роботом". Однако на автосалоне в Пекине в апреле этого года была озвучена другая информация: что Tiggo 8 Plus получит 8-ступенчатый гидроавтомат. Но, возможно, это привилегия экспортного варианта, то есть для рынка России в том числе.

Тем временем линейка "восьмёрки" расширилась за счёт ещё одной версии - удлинённой Tiggo 8 L.