Volkswagen продолжает раскрывать детали Transporter нового поколения

Несмотря на то, что дизайн коммерческого автомобиля пока не раскрыт, дилеры VW в Германии уже принимают предзаказы на новинку. В продаже она появится в начале следующего года.

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Немецкий бренд Volkswagen сейчас находится на завершающем этапе разработки Transporter следующей генерации. Напомним, этим проектом в рамках сотрудничества занималась американская компания Ford (соответствующий альянс был создан ещё в 2020 году). Напомним, ближайшим родственником этой новинки VW является представленный в прошлом году однотонный фургон Ford Transit Custom.

Производитель продолжает медленно и крайне степенно раскрывать семейство фургонов Transporter следующего поколения. Напомним, в декабре 2023-го будущая новинка показалась в маскировочной плёнке, а в мае текущего года производитель намекнул на дизайн серийной версии с помощью тизера. Ещё ранее в компании частично показали интерьер и рассказали о технике и модификациях нового семейства.

Теперь Volkswagen опубликовал новые снимки салона будущего коммерческого автомобиля и ряд деталей, касающихся оснащения. Напомним, в салоне фургона можно увидеть круглый руль, как у VW T6.1, доставшуюся от «донора» информационно-развлекательную систему с 13-дюймовым тачскрином, а ещё 12-дюймовый виртуальный щиток приборов с собственной графикой.

На этот раз пресс-служба Volkswagen Commercial Vehicles уделила особенное внимание панели с горизонтальным рядом «простых в использовании» физических кнопок, расположенных под сенсорным экраном мультимедиа. В компании отметили, что новый Transporter запускается без ключа, с помощью кнопки, которая расположена рядом с цифровой приборкой. Рычаг восьмиступенчатой автоматической коробки передач расположен ниже на рулевой колонке (у шестискоростной механики – по-прежнему на центральной консоли).

В центре передней панели расположен переключатель стояночного тормоза, который пришёл на смену обычному «ручнику». Громкость информационно-развлекательной системы можно регулировать с помощью кнопок на мультируле или классической «крутилки». В передней части центральной консоли есть большие подстаканники (в зависимости от комплектации). А в верхней части передней панели есть как дополнительные подстаканники, так и отделения для хранения мелких вещей.

Как мы сообщали ранее, новый фургон окажется крупнее и вместительнее по сравнению с актуальной версией. У стандартного варианта длина подросла на 146 мм и составила 5050 мм, а расстояние между осями увеличилось на 97 мм (до 3100 мм), ширина стала больше на 128 мм и теперь равна 2032 мм. Крыша может быть либо стандартной, либо высокой, при этом второй вариант доступен в сочетании со стандартной колёсной базой.

У удлинённой версии нового Транспортёра расстояние между осями равно 3500 мм, длина – 5450 мм. Максимальная грузовая вместимость – 9 кубометров. У фургона со стандартной колёсной базой и высокой крышей максимальный полезный объём составляет 5,8 кубометра, динамическая нагрузка на крышу – до 170 кг, а масса буксируемого прицепа – до 2,8 тонны.

Техника у новинки такая же, как и у «донора». Так, в гамме числятся дизельные моторы, plug-in гибридные и полностью электрические силовые установки. В первом случае речь идёт о 2,0-литровом двигателе EcoBlue, который может выдавать 110, 150 или 170 л.с. В основе plug-in гибридной установки лежит бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра, идущий в комплекте с электромеханическим вариатором. В состав системы входит батарея ёмкостью 16,5 кВт*ч (полезная ёмкость – 11,8 кВт*ч).

Совокупная отдача равна 233 л.с., запас хода при движении на электротяге – около 50 км (по циклу WLTP). У «зелёных» модификаций электромотор находится на задней оси, мощность – 116, 136, 218 или 286 л.с. На выбор предлагаются батареи ёмкостью 54 или 84 кВт*ч.

Ранее Volkswagen обнародовал стартовую цену Transporter нового поколения: за базовый фургон в Европе просят не менее 36 780 евро (эквивалентно примерно 3,39 млн рублей по текущему курсу).