Chery Tiggo 8 Pro Max с новым дизайном готовится к старту продаж

Кроссовер заметно преобразился как снаружи, так и внутри. По предварительным данным, на родине модель по-прежнему будет доступна с двумя турбомоторами на выбор.

На прошлой неделе Chery вывела на домашний рынок по-настоящему новый кроссовер Tiggo 8L с оригинальным кузовом и колесной базой 2770 мм. Но и про прежние «восьмерки» (а Tiggo 8 – это целое семейство) компания не забывает. К старту продаж готовится рестайлинговая версия паркетника, который в Китае известен под именем Tiggo 8 Plus, а в России сейчас зовется Tiggo 8 Pro Max. Публичную премьеру обновленный SUV справил в апреле на Пекинском автосалоне. Теперь же местные медиа, среди которых оказалось и издание Autohome, опубликовали свежие «живые» фото.

Chery Tiggo 8 Plus досталась двухэтажная головная оптика: сверху расположены дневные ходовые огни (их светодиодные секции образуют V-образный рисунок), под ними идут вертикальные блоки основных фар. Еще заменили бамперы, радиаторную решетку и фонари. Кроме того, задний номерной знак переехал с багажной двери ниже.

Ранее Chery получила сертификат на преобразившийся кроссовер. Так вот в нем для модели было заявлено два варианта длины – 4715 или 4730 мм. Показатель дореформенного Плюса для КНР – 4722 мм, длина российского актуального Tiggo 8 Pro Max составляет 4720 мм. Колесная база не изменилась – 2710 мм.

Салон оформили в стиле упомянутого Tiggo 8L. Паркетник Chery Tiggo 8 Plus тоже получил отдельные экраны приборки и мультимедийной системы (у прежнего SUV внутри установлено табло), другими стали передняя панель и центральный тоннель. Привычного селектора коробки нет, вместо него – подрулевой рычажок.

По предварительной информации, в Китае Tiggo 8 Plus будет доступен с прежними бензиновыми турбочетверками 1.6 TGDI и 2.0 TGDI мощностью 197 и 254 л.с. соответственно. В России Макс сегодня тоже предложен с двумя двигателями на выбор, но они слабее: турбомотор 1.6 выдает 186 л.с., двухлитровый – 197 л.с. Для нашего актуального кроссовера предусмотрен полный привод.

В Китае продажи нового Chery Tiggo 8 Plus стартуют до конца текущего года. Вероятно, впоследствии «восьмерка» с таким дизайном доберется и до российского рынка.