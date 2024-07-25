Названы лучшие китайские автомобили в России

Китайские легковые автомобили на российском рынке в настоящее время являются самыми продаваемыми моделями. Такая популярность связана с доступной стоимостью и высоким техническим оснащением.

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На первом месте среди самых востребованных китайских моделей расположился кроссовер Haval Jolion. Приобрести Haval Jolion можно по цене от 2 299 000 рублей. В движение кроссовер приводит 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат, мощностью 143 лошадиные силы, привод передний, трансмиссия роботизированная.

На втором месте среди лучших кроссоверов, произведенных в Китае, расположилась модель Geely Coolray. Данная модель реализуется на российском рынке по цене от 2 412 000 рублей. В качестве силовой установки предусмотрен 1,5-литровый бензиновый мотор, мощностью 174 лошадиные силы, трансмиссия роботизированная, привод передний.

Третье место было отдано модели Chery Tiggo 7 Pro Max, которая оценена на российском автомобильном рынке в сумму от 2 320 000 рублей. Кроссовер комплектуется 1,6-литровым мотором, мощностью 150 лошадиных сил, привод исключительно передний, трансмиссия роботизированная.

Также в пятерку лидеров вошли такие модели как Chery Tiggo 4 Pro и Exeed LX соответственно. Chery Tiggo 4 Pro в настоящее время можно приобрести по цене от 1 805 000 рублей, а Exeed LX реализуется по 2 420 000 рублей.

Шестое место отдано белорусской модели BelGee X50, седьмое - Changan Alsvin, восьмое у кроссовера Changan CS55 Plus, девятое у Zeekr 001 и замыкает десятку лидеров Hongqi HS5.

Все перечисленные китайские модели легковых автомобилей не только пользуются высоким уровнем спроса, но и имеют высокие оценки безопасности, что отвечает современным стандартам безопасности пассажиров и пешеходов.