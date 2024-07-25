Новый ТагАЗ Tager на 16 лет забыли в гараже

В России продают новый ТагАЗ Tager, который 16 лет простоял в гараже. Автомобиль был выпущен в 2008 году, но с того момента проехал всего 2317 километров — большую часть жизни внедорожник провел в гараже. Выпускали эту модель на мощностях завода в Таганроге, она представляет собой лицензионную копию южнокорейского внедорожника SsangYong Korando. Владелец оценил таганрогскую «капсулу времени» в довольно скромную по нынешним меркам сумму — 1,6 миллиона рублей.

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Южнокорейский SsangYong выпускал модель Korando второго поколения в период с 1996 по 2006 годы. При этом на таганрогский завод модель переехала только в 2008 году и продержалась на конвейере четыре года. Примечательно, что изначально модель была трехдверной, однако в России доработали кузов и запустили производство еще пятидверного варианта.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Таганрогский Tager, как и исходный Korando, оснащались агрегатами Mercedes-Benz, что характерно для моделей южнокорейской компании. Выставленный на продажу экземпляр комплектуется 2,3-литровым бензиновым мотором отдачей 150 лошадиных сил, в паре с которой работает пятиступенчатая «механика». Привод у внедорожника полный.

Таганрогский автомобильный завод признали банкротом еще в 2014 году, и предприятие ушло в длительный простой. Лишь в 2022 году стало известно, что площадку планируют возродить и переквалифицировать на выпуск сельскохозяйственной техники.